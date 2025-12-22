La sparatoria di Palermo stazionarie le condizioni della donna ferita Il giovane si sarebbe scusato con la vittima prima di fuggire
Sono stazionarie le condizioni di Valentina Peonio, la 33enne ferita da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica, in piazza Nascè, a Palermo. La donna è ricoverata nel reparto del Trauma Center a Villa Sofia. Gli agenti della squadra mobile indagano per identificare chi ha sparato. Alcuni testimoni hanno raccontato che a fare fuoco sarebbe stato un giovane che si trovava vicino a una Smart. 🔗 Leggi su Feedpress.me
