La sicurezza scende in strada | due nuove stazioni mobili per la polizia municipale
La Polizia municipale di Reggio Calabria rafforza la propria presenza sul territorio con l’arrivo di due nuove stazioni mobili, pensate per incrementare sicurezza, ascolto e prossimità nei confronti dei cittadini. La consegna dei mezzi è avvenuta alla presenza del prefetto Clara Vaccaro e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
