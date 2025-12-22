Quella che comincia oggi è una settimana importante per il futuro del Milan. Non solo perché domenica prossima tornerà in campo contro il Verona sperando di riprendersi la vetta, ma perché fra dieci giorni si aprirà ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. Già i prossimi sono i giorni decisivi per definire le trattative avviate. Massimiliano Allegri ha urgentemente bisogno di due rinforzi e la dirigenza farà di tutto per accontenarlo pur non avendo grandi liquidità a disposizione. Il rischio è quello di dover fare delle scelte, nel senso che con un budget limitato, la ricerca di un altro difensore potrebbe rivelarsi superflua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La settimana buona per Füllkrug. Diavolo ad un passo dall’attaccante

Leggi anche: Calciomercato Milan: Fullkrug ad un passo, ma occhio anche alla difesa

Leggi anche: Endrick, il futuro è tracciato: l’attaccante del Real Madrid è ad un passo dalla sua prossima destinazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

In diretta da Sottomarina Lido buona settimana di feste a tutti! - facebook.com facebook

Buongiorno e buona settimana. Dio Vi Benedica e accompagni sempre nella vita. Gesù ci chiede di ascoltare con il cuore. Il Signore parla nel silenzio, nelle pieghe della vita quotidiana. Fermiamoci, ascoltiamo. x.com