La settimana buona per Füllkrug Diavolo ad un passo dall’attaccante

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella che comincia oggi è una settimana importante per il futuro del Milan. Non solo perché domenica prossima tornerà in campo contro il Verona sperando di riprendersi la vetta, ma perché fra dieci giorni si aprirà ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. Già i prossimi sono i giorni decisivi per definire le trattative avviate. Massimiliano Allegri ha urgentemente bisogno di due rinforzi e la dirigenza farà di tutto per accontenarlo pur non avendo grandi liquidità a disposizione. Il rischio è quello di dover fare delle scelte, nel senso che con un budget limitato, la ricerca di un altro difensore potrebbe rivelarsi superflua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la settimana buona per f252llkrug diavolo ad un passo dall8217attaccante

© Sport.quotidiano.net - La settimana buona per Füllkrug. Diavolo ad un passo dall’attaccante

Leggi anche: Calciomercato Milan: Fullkrug ad un passo, ma occhio anche alla difesa

Leggi anche: Endrick, il futuro è tracciato: l’attaccante del Real Madrid è ad un passo dalla sua prossima destinazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.