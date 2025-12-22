Cremona, 22 dicembre 2025 – Natale senza Natale. È ciò che è accaduto in una scuola materna di Cremona e che ha creato preoccupazione. Di conseguenza, è esplosa la polemica politica con le proteste dei consiglieri comunali del centrodestra, che sono all'opposizione della città lombarda. Ma il sindaco ha smentito tutto. Un testo senza ‘Natale’. Alla materna comunale San Giorgio a Cremona, secondo quanto comunicato ufficialmente alle famiglie dalla scuola stessa, durante la tradizionale festa è stato preparato un testo sui valori senza che fosse mai citata la parola Nata le. Scelta motivata dalla necessità di "non urtare la sensibilità di nessuno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “La scuola materna ‘elimina’ il Natale tradizionale”. A Cremona è polemica politica, ma il sindaco replica: “Tutto falso”

