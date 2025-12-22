La Russa al Concerto di Natale al Senato | Che il 2026 sia l' anno della pace – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 La Russa, che il 2026 sia anno della pace "Benvenuti al Senato, nella casa degli italiani, benvenuto al presidente Mattarella. Questa è una occasione per riflettere sull’anno che sta per concludersi e su quello che verrà, sulla pace che diventa ogni giorno di più un bene prezioso da conquistare". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione del tradizionale concerto di Natale, nell’Aula di palazzo Madama, con Claudio Baglioni e l’orchestra e il coro del teatro San Carlo di Napoli, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Open.online

