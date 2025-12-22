La rivoluzione verde con borse cruelty-free, etiche e sostenibili.

BUCCE di mela, foglie mature di cactus, scorze di arancia, mais, fibre di canapa: in un tempo neanche troppo lontano, questi materiali sarebbero stati considerati poco più che rifiuti. E sarebbero usciti dal processo produttivo, perché difficili da lavorare, scarsamente redditizi e assai poco conciliabili con i ritmi serrati della produzione industriale. Oggi, invece, assurgono allo status di materie prime di nuova generazione, studiate appositamente per ridurre l’impatto ambientale di settori altamente inquinanti come il tessile e la pelletteria. È con questi materiali che vengono realizzate le borse Anema, brand ecosostenibile e cruelty-free, fondato a Napoli, nel 2021, dal designer Francesco Esposito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

