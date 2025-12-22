la rete che rende possibile la transizione energetica

La transizione energetica non dipende soltanto da quanta energia rinnovabile installiamo e accumuliamo: dipende dalla rete elettrica che questa energia deve ricevere, gestire e distribuire ai consumatori. In Italia la sfida è enorme e la rete di distribuzione - quella che collega milioni di utenti finali - è sempre più centrale nel nuovo paradigma energetico. Senza una rete moderna, digitale e resiliente, l'integrazione delle rinnovabili e l'elettrificazione dei consumi rischiano di rallentare o creare inefficienze nel sistema. La rete: da infrastruttura passiva a sistema attivo Per decenni il sistema elettrico è stato caratterizzato da grandi centrali termoelettriche che producevano energia in maniera prevedibile e la immettevano in rete seguendo un flusso unidirezionale verso i consumatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

