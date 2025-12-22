Cosa: Una programmazione speciale dedicata alle festività natalizie che culminerà nel grande show “Cena di Natale – La festa della cucina italiana”.. Dove e Quando: In onda su Rai1, Rai2 e Rai Play; l’evento principale è previsto per il 23 dicembre in prima serata su Rai1.. Perché: Celebrare il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO attraverso intrattenimento, musica e grandi ospiti.. La televisione pubblica si prepara a vivere il periodo più magico dell’anno trasformando il piccolo schermo in un focolare domestico capace di unire tradizione, cultura e intrattenimento. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La Rai accende il Natale con la grande festa della cucina italiana

Leggi anche: Rai1, “Cena di Natale – La festa della cucina italiana” con Antonella Clerici il 23 dicembre in prima serata

Leggi anche: La Cucina Italiana e Unicef Italia insieme per una cena di beneficenza che celebra la proclamazione della cucina italiana a patrimonio dell'Unesco

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gli speciali di Natale 2025 dello !; Casa Messaggero, si accende la festa del grande finale: musica e comicità chiudono l'iniziativa natalizia; Bari protagonista su Rai 1: le tradizioni della città raccontate a 'Linea Verde Italia'; Lepas accende il Natale di Milano: eleganza in anteprima a Portanuova.

Natale 2025, tutti i film e i programmi delle feste del palinsesto Rai - A Natale, giovedì 25 dicembre, sempre Rai 2 propone il live action Il ritorno di Mary Poppins, mentre il 26 dicembre sarà trasmesso il live action La bella e la bestia. dilei.it