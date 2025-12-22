La morte di Jana ha sconvolto tutti a La Promessa e in molti si chiederanno chi si sia macchiato di un delitto così orribile. La verità arriva, nei prossimi episodi della telenovela spagnola, grazie a un flashback. La verità sulla morte di Jana nei prossimi episodi La Promessa. Nelle puntate speciali La Promessa, andate in onda sabato 20 dicembre in prime time su Rete 4, abbiamo assistito a un evento che ha definitivamente chiuso uno dei capitoli della soap spagnola. Con la morte di Jana e l’arresto di Cruz, due dei personaggi centrali della telenovela sono usciti di scena. Jana è morta tra le braccia di Manuel, e il sergente Burdina è convinto che ad ucciderla sia stata Cruz. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: chi ha ucciso Jana? La verità in un flashback

