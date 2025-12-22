La pioggia si riprende la scena | ci attende un inizio di settimana bagnato

L’approfondimento di una depressione sul Regno Unito che si estenderà all’Europa occidentale sarà responsabile di un nuovo peggioramento del tempo sul nord Italia tra lunedì e martedì. Le temperature rimarranno sostanzialmente stazionarie nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 22 dicembre 2025 Tempo Previsto: al mattino nuvoloso sulle Alpi, nubi diffuse altrove con deboli piogge sull’estremo ovest della regione. Nel pomeriggio nubi su tutta la regione con deboli piogge su Pavese e pianura occidentale. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

