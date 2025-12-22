La Pieve ai quarti grazie a Gilli e Pellegrino Un successo da dedicare all’ex bomber Gargano
LA PIEVE N. 2 PETRONIANO 0 LA PIEVE N.: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio (90’+5 Migliaccio), Sghedoni, Casarano, Boriani (82’ Iazzetta), Montorsi, Cheli, Cantarello (86’ Pellegrino), Gilli. A disp. Borghi, Pepe, Belfakir, Traversi, Cataldo, Shanableh. All. Barbi PETRONIANO: Cordoni S., Valmori (66’ Vallini), Cuppini, Kamga, Cane’ (33’ Maestri), Campanini, Fotso, Cordoni A., Tagliacollo (63’ Zarri), Margiotta (63’ Serra), Cristiani (82’ Di Francesco). A disp. Motta, Franceschi, Moser, Novi. All. Ronzani Arbitro: Ravaglia di Bologna Reti: 41’ Gilli, 92’ Pellegrino Note: ammoniti Boriani, mister Barbi, Cristiani, Timperio, Maestri, Sghedoni, Vallini La Pieve avanza ai quarti della Coppa di Promozione, dove se la vedrà il prossimo 11 febbraio col Casumaro battendo sul neutro di Bomporto i bolognesi del Petroniano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2025 in DIRETTA: Pellegrino beffato da un francese, Klaebo era uscito ai quarti
Leggi anche: La rinascita della Pieve grazie ai mecenati
La Pieve ai quarti grazie a Gilli e Pellegrino . Un successo da dedicare all’ex bomber Gargano; Calcio, Coppa Promozione: La Pieve Nonantola e Solierese si qualificano per i quarti di finale.
La Pieve ai quarti grazie a Gilli e Pellegrino . Un successo da dedicare all’ex bomber Gargano - : Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio (90’+5 Migliaccio), Sghedoni, Casarano, Boriani (82’ Iazzetta), Montorsi, Cheli, ... msn.com
| 11ª GIORNATA DR1 Finale a Bassano del Grappa. Vinciamo grazie alla rimonta nel quarto quarto. Michelin A. 17, Callegaro 12, Michelin M. 11, Bariviera 10 FORZA PIEVE! #forzapieve #bp94 #gddorigo #dr1 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.