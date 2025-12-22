La Pieve ai quarti grazie a Gilli e Pellegrino Un successo da dedicare all’ex bomber Gargano

LA PIEVE N. 2 PETRONIANO 0 LA PIEVE N.: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio (90’+5 Migliaccio), Sghedoni, Casarano, Boriani (82’ Iazzetta), Montorsi, Cheli, Cantarello (86’ Pellegrino), Gilli. A disp. Borghi, Pepe, Belfakir, Traversi, Cataldo, Shanableh. All. Barbi PETRONIANO: Cordoni S., Valmori (66’ Vallini), Cuppini, Kamga, Cane’ (33’ Maestri), Campanini, Fotso, Cordoni A., Tagliacollo (63’ Zarri), Margiotta (63’ Serra), Cristiani (82’ Di Francesco). A disp. Motta, Franceschi, Moser, Novi. All. Ronzani Arbitro: Ravaglia di Bologna Reti: 41’ Gilli, 92’ Pellegrino Note: ammoniti Boriani, mister Barbi, Cristiani, Timperio, Maestri, Sghedoni, Vallini La Pieve avanza ai quarti della Coppa di Promozione, dove se la vedrà il prossimo 11 febbraio col Casumaro battendo sul neutro di Bomporto i bolognesi del Petroniano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

