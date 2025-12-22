Come Esat riesce a incastrare la perfida zia Hikmet con una registrazione e svelare tutti i crimini che hanno minacciato la famiglia Sansalan. Nelle puntate più intense de La notte nel cuore, Esat si trova intrappolato in una rete di minacce e segreti quando sua zia Hikmet lo prende di mira con un ricatto che mette a rischio tutto ciò che ha costruito. Hikmet, determinata e spietata, scopre un modo per tenere Esat sotto controllo: minaccia di rivelare a Cihan un coinvolgimento passato nell’incidente in cui Melek e Sevilay rischiarono la vita, a meno che Esat non le consegni una somma di denaro spropositata. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore Gran Finale: Esat Incastra Zia Hikmet!

Leggi anche: La notte nel cuore: Esma cade, Esat resta a guardare. Nuh e Hikmet in cella

Leggi anche: La Notte Nel Cuore Finale: Quando Esat finisce in prigione!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Come finisce “La notte nel cuore”? La spiegazione del finale; La Notte nel Cuore: la programmazione è cambiata all'ultimo momento prima del gran finale!; Io Sono Farah fatica con gli ascolti e Canale 5 sposta il gran finale de La Notte nel Cuore in seconda serata; La Notte nel Cuore, spoiler finale 23 dicembre: un gesto da eroe scatena la tragedia.

Oggi e domani il grande finale di “La notte nel cuore”: Sumru e Tahsin si sposano, Melek partorisce - Halil, Hlkmet ed Esat vengono arrestati mentre Cihan rimane coinvolto in una sparatoria: vivrà con un proiettile in corpo ... iodonna.it