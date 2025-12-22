Il milanese Mario Beretta, 66 anni, è il nuovo presidente del settore tecnico della Figc. Su proposta del presidente federale Gabriele Gravina, d’intesa con il numero uno dell’ Aiac, Renzo Ulivieri, il Consiglio della Federcalcio ha votato all’unanimità l’ex allenatore, tra l’altro, di Brescia, Torino, Lecce, Siena, Parma e Como. "Oltre a essere un onore sono consapevole che ricoprire questo ruolo significa avere una grande responsabilità. Voglio ringraziare il presidente federale Gravina, il presidente dell’Aiac Ulivieri e tutta l’Associazione Italiana Allenatori: senza il loro sostegno non avrei mai potuto ricevere questo incarico così prestigioso", le prime parole di Beretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La nomina. Settore Tecnico Figc. Il milanese Beretta nuovo presidente

