La NFL deciderà sull’alterco dei fan mentre i Pittsburgh Steelers WR si scagliano

La NFL sta valutando l’incidente avvenuto durante la recente partita tra i Pittsburgh Steelers e i Detroit Lions, in cui il wide receiver DK Metcalf è stato coinvolto in un alterco con un tifoso. La decisione ufficiale sulla sanzione o eventuali provvedimenti disciplinari sarà annunciata a breve, nel frattempo, si attendono chiarimenti sulle responsabilità e sulle conseguenze di quanto accaduto. La lega si pronuncerà prossimamente su questo episodio.

