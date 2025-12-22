La NFL deciderà sull’alterco dei fan mentre i Pittsburgh Steelers WR si scagliano
La NFL sta valutando l’incidente avvenuto durante la recente partita tra i Pittsburgh Steelers e i Detroit Lions, in cui il wide receiver DK Metcalf è stato coinvolto in un alterco con un tifoso. La decisione ufficiale sulla sanzione o eventuali provvedimenti disciplinari sarà annunciata a breve, nel frattempo, si attendono chiarimenti sulle responsabilità e sulle conseguenze di quanto accaduto. La lega si pronuncerà prossimamente su questo episodio.
2025-12-22 11:45:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il wide receiver dei Pittsburgh Steelers DK Metcalf sta affrontando un’ansiosa attesa di conoscere il suo destino dopo essere apparso ieri per dare un pugno a un fan durante la vittoria sui Detroit Lions. Metcalf si è avvicinato agli spalti nel secondo quarto dello scontro al Ford Field, ha afferrato la maglietta del tifoso e poi ha spinto con forza la sua mano destra verso di lui. Poiché l’incidente non rientrava nell’azione sul campo, la NFL non è stata in grado di intervenire, ma l’incidente è stato deferito alla lega per ulteriori indagini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
