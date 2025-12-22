La musica protagonista nel giorno dell' antivigilia sul sagrato del Duomo festa con Guitar 100
Martedì, 23 dicembre, dalle ore 18, il sagrato del Duomo di Rimini si trasforma in un grande spazio di incontro e di festa con Guitar 100 - Accordi di Pace Christmas Edition, l’iniziativa musicale promossa dalla Diocesi di Rimini per prepararsi insieme al Natale. Dopo il forte riscontro della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
