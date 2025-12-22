La mossa di Macron | Voglio parlare con Putin Ora il dialogo è utile

Roma, 21 dicembre 2025 – La Russia nicchia, l’ Europa pressa e gli Stati Uniti sono in mezzo. Di certo, la soluzione al conflitto è ancora lontana e Mosca ne approfitta per continuare a bombardare l’Ucraina, con Bruxelles che, però, non è più disposta a stare in disparte e compie i primi, timidi tentativi per aprire un canale diretto con il Cremlino. Macron cala l’asso . La notizia è arrivata ieri nella mattinata. Il presidente francese, Emmanuel Macron, sarebbe pronto a parlare con il presidente Putin, con lo ‘zar’ che avrebbe dato una sua disponibilità di massima. Una notizia confermata, seppure in modo indiretto, dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

