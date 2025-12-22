La moglie di James Ransone rompe il silenzio dopo la sua morte | Ti ho amato mille volte e ti amerò ancora
La moglie di James Ransone, morto all'età di 46 anni per presunto suicidio, ha condiviso su Instagram un messaggio in ricordo del marito: "Ti ho amato mille volte e ti amerò ancora. Grazie per avermi donato i tesori più grandi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
«In onore di James, sto raccogliendo fondi per la National Alliance on Mental Illness». Con queste parole la moglie Jamie McPhee ha voluto ricordare suo marito, scomparso a soli 46 anni. James Ransone, conosciuto soprattutto per aver interpretato Ziggy So - facebook.com facebook
