La modella over novarese fra le protagoniste su Rai Uno nel gioco dei pacchi
Un po' di Novara in tv, su Rai Uno. Nella puntata di ieri sera, domenica 21 dicembre, di "Affari tuoi", condotta da Stefano De Martino, è stata presentata una nuova concorrente a rappresentare il Piemonte: Donatella, della provincia di Novara, precisamente di San Maurizio d'Opaglio.La concorrente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
