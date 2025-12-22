La mitica Jole va in pensione a 88 anni e lascia lo storico locale | Ne ho passati 50 nel bar è arrivata l’ora di riposarsi

Jole, dopo aver trascorso quasi cinquanta anni alla guida del suo storico locale a Rimini, si avvia verso la pensione all’età di 88 anni. Dopo aver dedicato gran parte della vita a gestire il bar, ha deciso di fare un passo indietro, confidando che il locale, rinnovato di recente, continui a essere un punto di riferimento per la comunità. La sua presenza rimarrà comunque un ricordo indelebile per tutti.

Rimini, 22 dicembre 2025 – Nel 2026 faranno 50. Cinquant’anni del bar dalla Jole. “Ma il bar è bellissimo e giovane, dopo che l’abbiamo rifatto. Sono io che invecchio.”. Per Jole Cenni ( nella foto ), la mitica ‘ signora del porto ’, è giunto il momento: “ Ho deciso: vado in pensione ”. La 50esima stagione del locale partirà a Pasqua, ma dietro al bancone Jole – salvo ripensamenti – non ci sarà. “L’ho già detto ai miei figli: non contate su di me al bar l’anno prossimo. Poi, siccome mi conosco, magari un salto lo farò ogni tanto, a dare una mano. Però è arrivata l’ora di prendersi un po’ di riposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

