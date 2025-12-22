La mia vita da medico dell’Inter Il Dott Piero Volpi si è raccontato a Repubblica

Piero Volpi, primario di Ortopedia all’Humanitas e medico dell’Inter, ha ricevuto il Premio Angelo Quarenghi per la medicina sportiva, un riconoscimento dal forte valore simbolico. Per l’occasione è stato intervistato dal giornalista Franco Vanni per Repubblica. “ È stata un’emozione enorme: nel palmarès ci sono personalità gigantesche e il premio porta il nome del medico della Grande Inter. Da bambino era un idolo, al pari dei calciatori: in casa se ne parlava spesso ”, ha raccontato. L’infanzia di Volpi è legata ad Affori, periferia nord di Milano: “Sembrava un paese, un’isola felice. Tutto era vicino: scuola, latteria, oratorio”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

"Nella vita ho fatto più di quello che sognavo. Passati i 70 annni, è ora di restituire: ai medici giovani, ai miei nipoti, e anche a Milano. Sono stato bravo a cogliere le opportunità, ma è stata la città a offrirmele"