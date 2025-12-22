La mia famiglia a Taipei un iPhone e la Taiwan di Shih-Ching Tsou
Sean Baker, il movimento Dogma 95 e la "vitalità" di Taiwan. La nostra intervista alla regista, che dice "Niente effetti speciali o artifici, la storia è l'elemento più importante di un film". Nonostante La mia famiglia a Taipei (titolo originale: Left-Handed Girl) abbia una ovvia attinenza al cinema di Sean Baker (oltre al fatto di essere stato girato con un iPhone il regista premio Oscar ha co-scritto e co-prodotto il film, oltre ad averlo montato), siamo riusci a non nominarlo mai intervistando la regista Shih-Ching Tsou che, tra l'altro, ha prodotto diversi lungometraggi dell'autore, come Tangerine, Un sogno chiamato Florida e Red Rocket. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
LEFT-HANDED GIRL: A Conversation with Shih-Ching Tsou
