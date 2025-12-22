La mia famiglia a Taipei | la clip del film

D opo aver co-diretto Take Out con il premio Oscar Sean Baker e prodotto con lui titoli come Red Rocket e The Florida Project, Shih-Ching Tsou firma il suo debutto alla regia con La mia famiglia a Taipei. Il film ha vinto il Premio per il Miglior Film alla Festa del Cinema di Roma di quest’anno ed è stata acclamato a Cannes 2025 ( Semaine de la Critique ): è incluso nella shortlist per i migliori film internazionali degli Oscar 2026 per il Taiwan. Uscita la cinema oggi 22 dicembre, è un dramma familiare che intreccia tradizione e modernità, scritto insieme allo stesso Baker, che ha anche prodotto il film e ne ha curato il montaggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

