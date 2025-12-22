La mattanza di Anna, uccisa dal compagno con 7 fendenti. Così la mamma 75enne ha tentato di salvarla.

Cava de’ Tirreni (Salerno), 22 dicembre 2025 – Un mese e mezzo fa Anna Tagliaferri, 40 anni, era stata invitata dal sindaco di Cava de’ Tirreni, Enzo Servalli, a ritirare un premio per celebrare l’eccellenza della pasticceria ‘Tirrena’ che lei conduceva con i fratelli Osvaldo e Federico. “Custode della tradizione dolciaria cavese, da oltre 50 anni, coniuga arte, passione e innovazione, portando nel mondo il nome di Cava de’ Tirreni”, la motivazione del primo cittadino. Era un momento di trionfo per la titolare della storica pasticceria. Applausi e brindisi, niente in quella mattinata del 6 novembre lasciava immaginare la tragedia di cui sarebbe stata vittima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

