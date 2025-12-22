E’ tornato il lancio lungo, figurarsi se non tornava di moda la mitica marcatura a uomo. Un fenomeno che la Faz sottolinea al di là del suo successo, ormai palese, in Bundesliga. Lì dove per molti anni c’erano linee altissime, zona e tattiche del fuorigioco, ora è una giungla di uno contro uno a tutto campo. “Gli attaccanti seguono gli avversari fino alla linea difensiva, e i difensori centrali li inseguono fino al limite dell’area di rigore avversaria”, scrive il giornale tedesco. “Quando Pep Guardiola ordinò al Bayern Monaco di difendere tre contro tre contro il formidabile trio offensivo del Barcellona formato da Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar nel 2015 e perse 3-0, in seguito si disse che fosse stato un gesto ingenuo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La marcatura a uomo è tornata di moda ovunque (ma anche stavolta c'era arrivato prima Guardiola)

Marcatura a uomo o a zona o mista sulle palle inattive A Voi l'arduo responso Per me a uomo Foto Dodi Degattis - facebook.com facebook