La maratona di Pisa parla russo con Dmitriy Nedelin

PISA – Sotto l’ombra della Torre Pendente, la 26esima edizione della Maratona di Pisa non ha soltanto celebrato lo sport, ma ha riscritto la storia. In una giornata baciata da un clima ideale per il fondo, l’evento pisano ha visto cadere un primato che resisteva da un decennio, confermandosi come uno dei percorsi più veloci e affascinanti del panorama internazionale. Maratona: Nedelin contro il cronometro. L’uomo del giorno è indubbiamente Dmitriy Nedelin. L’atleta russo ha dato vita a una prova di forza solitaria, trasformando la gara in un monologo contro il tempo. Con una progressione implacabile, Nedelin ha tagliato il traguardo in 2h12’28”, polverizzando il precedente record della manifestazione che durava ormai dal 2014. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Pisa, Nedelin e Stelmach vincono la Maratona

Leggi anche: Maratona e mezza maratona di Pisa. Tutte le novità della XXVI edizione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pisa, Nedelin e Stelmach vincono la Maratona - Oltre 4mila runner da 20 Paesi nella città di Galileo Galilei per la 26esima edizione della manifestazione, organiz ... msn.com