La manovra in aula al Senato Maggioranza compatta | i gufi dell’opposizione smentiti ancora una volta

La manovra arriva in aula al Senato in vista dell’approvazione attesa per domani. Poi passerà alla Camera per il via libera definitivo. Archiviate le fibrillazioni nella Lega, si va dunque avanti con un doppio risultato da parte di maggioranza e governo: l’ennesima dimostrazione della capacità di fare sintesi fra le diverse sensibilità del centrodestra e il proseguimento dell’impegno per sostenere lavoratori e imprese. Tajani: «Manovra equilibrata e seria. Le fibrillazioni? Fisiologiche». «È una manovra che va nella giusta direzione, perché punta ad aiutare il ceto medio, con la riduzione dell’aliquota dal 35 al 33%, a ridurre la pressione tributaria sulle imprese, con l’iper-ammortamento, a favorire gli aumenti contrattuali con la detassazione per i lavoratori che hanno stipendi più bassi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

