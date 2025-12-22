La manovra in aula al Senato Maggioranza compatta | i gufi dell’opposizione smentiti ancora una volta
La manovra arriva in aula al Senato in vista dell’approvazione attesa per domani. Poi passerà alla Camera per il via libera definitivo. Archiviate le fibrillazioni nella Lega, si va dunque avanti con un doppio risultato da parte di maggioranza e governo: l’ennesima dimostrazione della capacità di fare sintesi fra le diverse sensibilità del centrodestra e il proseguimento dell’impegno per sostenere lavoratori e imprese. Tajani: «Manovra equilibrata e seria. Le fibrillazioni? Fisiologiche». «È una manovra che va nella giusta direzione, perché punta ad aiutare il ceto medio, con la riduzione dell’aliquota dal 35 al 33%, a ridurre la pressione tributaria sulle imprese, con l’iper-ammortamento, a favorire gli aumenti contrattuali con la detassazione per i lavoratori che hanno stipendi più bassi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Il ddl sul consenso si ferma al Senato: la maggioranza chiede un approfondimento sulla norma. L'opposizione: "C'è un voltafaccia"
Leggi anche: La manovra arriva in Aula al Senato. Salvini: «Nessun rischio di crisi per il governo»
Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; La manovra in Aula al Senato. Dieci giorni per l’ok definitivo, altrimenti scatta l’esercizio provvisorio; Vertice tra Meloni, Tajani e Salvini. Nuovo emendamento alla manovra sulle pensioni. Schlein: «Si è rotta la maggioranza».
Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi - Il 20 dicembre è arrivato il primo sì, con il via libera della commissione Bilancio al Senato. tg24.sky.it
Manovra verso il traguardo, il testo approda in Aula - Archiviate le tensioni interne alla maggioranza, l'approvazione è prevista per martedì prima di tornare alla Camera per l'ok finale ... msn.com
La manovra in aula al Senato. Dieci giorni per l’ok definitivo, altrimenti scatta l’esercizio provvisorio - Dopo non poche tensioni all’interno della maggioranza, che in alcune sedute in notturna della Commissione Bilancio del Senato hanno rischiato di far saltare il banco, a cominciare dal nodo pensioni, l ... msn.com
La manovra da 22 miliardi approda oggi in Aula al Senato. Tempi strettissimi, domani il voto x.com
Manovra economica 2026: via libera dalla Commissione Bilancio del Senato, il testo arriva in Aula - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.