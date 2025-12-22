La manovra arriva finalmente nell’aula Senato

Questa mattina il disegno di legge di Bilancio arriva in Aula al Senato dopo essere stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre. Un lungo percorso «accidentato», ha detto il sottosegretario all’Economia Federico Freni, che ha portato il testo della manovra a Palazzo Madama solo a pochissimi giorni dal 31 dicembre, data che sancisce l’esercizio provvisorio di bilancio in caso di mancata approvazione della manovra economica. Il testo quindi è blindato. L’imperativo della maggioranza ora è approvarla il più in fretta possibile, ovvero già domani 23 dicembre con il voto di fiducia, per poi approdare alla Camera per il via libera definitivo del 30 dicembre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

