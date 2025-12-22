La Manovra approda al Senato tra le polemiche
La Manovra approda al Senato, dove la commissione bilancio ha dato il suo via libera. Oggi si svolgono le discussioni in Aula, con il voto finale previsto per domani. Successivamente, il testo passerà alla Camera per l’approvazione definitiva. La legge rappresenta un passaggio importante nel percorso legislativo ed è al centro di diverse valutazioni politiche.
