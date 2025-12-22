La Life365 ko nello scontro salvezza contro Reggio Emilia
Amaro epilogo di 2025 per la Life365.eu Forlì che, nell’importante sfida salvezza sul campo del Centro Volley Reggiano, cade per 3-1 (19-25; 25-10; 25-18: 25-16) vanificando un eccellente inizio di partita. Nel primo set, infatti, è subito la Libertas a farsi avanti, con una buona presenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Life365.eu, serata decisiva a Reggio Emilia: in palio punti importanti per la salvezza.
La Life365.eu ko nello scontro salvezza contro Reggio Emilia - Nel primo set è subito la Libertas a farsi avanti, con una buona presenza offensiva, trovando in Arcangeli e Perletti i riferimenti per allungare nel punteggio
