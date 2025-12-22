La lezione di Omnibus anche per l' oggi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ costata duemila euro. Ma vale un tesoro. L’intera collezione della rivista Omnibus – fondata da Leo Longanesi nel 1937 e chiusa dal regim. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la lezione di omnibus anche per l oggi

© Ilfoglio.it - La lezione di Omnibus, anche per l'oggi

Leggi anche: Marx, due rivoluzioni e la lezione di oggi

Leggi anche: L’uomo come progetto: la lezione di Landsberg oggi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

lezione omnibus oggiLa lezione di Omnibus, anche per l'oggi - È interamente online sul sito della Biblioteca Gino Bianco la rivista fondata da Leo Longanesi, nata sotto il fascismo e dal fascismo soppressa. ilfoglio.it

La canzone di Hande era per Kerem? La verità dietro Durdur Beni

Video La canzone di Hande era per Kerem? La verità dietro Durdur Beni

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.