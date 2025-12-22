La legge di bilancio approda in Aula al Senato
Alle 9.30 del mattino la quarta legge di bilancio del governo Meloni arriva in Aula al Senato per la prima delle due volate parlamentari verso l’approvazione finale. Il calendario non accetta deroghe: la manovra deve essere licenziata da Palazzo Madama prima di Natale, per poi approdare alla Camera, dove il via libera definitivo dovrebbe arrivare il 30 dicembre. Messe da parte le frizioni degli ultimi giorni sul tema pensioni, la maggioranza, Lega inclusa, serra i ranghi per chiudere e sciogliere gli ultimi nodi sugli altri provvedimenti che attendono l’ok entro fine anno, dal decreto Economia alla riforma della Corte dei Conti, senza dimenticare il decreto Armi, che più degli altri scuote il centrodestra creando non pochi malumori, ancora una volta nel Carroccio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
