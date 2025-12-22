La Lega Comacchio chiude l’esperienza con l’amministrazione Negri | Coerenza fino all' ultimo voto
Con il voto sul bilancio previsto lunedì 22 in Consiglio comunale, la Lega Comacchio suggella l'ultimo atto dell'impegno assunto nei confronti dell'Amministrazione Negri. Un passaggio politico che il segretario Dario Carli aveva anticipato con chiarezza nel programma con cui è stato eletto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
