La Guinea sospende il canale televisivo Africa 24
L’autorità di regolamentazione dei media della Guinea ha annunciato la sospensione del canale di notizie Africa 24 per “esercizio illegale della professione”, a pochi giorni dalle elezioni presidenziali. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
