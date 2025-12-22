La giuria… Clamoroso Ballando con le stelle scoperta su Delogu e Fialdini | perché ha vinto Andrea

La Rai ha reso pubbliche nelle ultime ore le tabelle ufficiali delle votazioni dei giudici relative alla finalissima di Ballando con le Stelle, mettendo nero su bianco ciò che durante la diretta era apparso solo come una sensazione. I numeri raccontano di una sfida serratissima, giocata punto su punto, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo verdetto. Al centro della scena, due protagoniste che hanno segnato l’intera edizione, capaci di dividere giuria e telespettatori come raramente accaduto nelle ultime stagioni del programma. La finale ha avuto infatti un andamento tutt’altro che scontato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

