La giunta regionale di Fico è un gioco a incastri | oggi gli incontri coi partiti un mese dopo le Elezioni in Campania

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad un mese esatto dalle elezioni la giunta Fico è un complesso gioco di incastri. Oggi al via le consultazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Fico non piace in Campania è corsa a prendere la tessera di Forza Italia; Regione Francesco Comparone è il nuovo capo di gabinetto di Fico; Consiglio Regionale ok agli eletti Si va in Aula dopo Natale | per la presidenza è derby nel Pd.

