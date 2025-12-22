La giunta dà il via libera all’accordo integrativo per il personale del Comune di Verona

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Verona ha approvato la firma degli accordi integrativi per il personale e per i dirigenti del Comune relativi all’anno 2025. Il provvedimento definisce i criteri di distribuzione delle risorse economiche destinate ai dipendenti e ai dirigenti del comparto Funzioni locali e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

