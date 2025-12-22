La Gazzetta inizia a criticare Chivu | La sua Inter è inzaghiana finora è il tecnico meno innovativo

L’Inter di Cristian Chivu è molto fedele a quella delle passate stagioni di Simone Inzaghi; il tecnico rumeno non ha finora osato come gli altri allenatori delle big di Serie A. Chivu non ha ancora osato con l’Inter come Conte, Allegri, Gasperini e Spalletti. La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna scrive: “Il più giovane dei tecnici delle big di A risulta al momento uno dei meno innovativi. Forse è il momento di tentare qualcosa per smuovere una situazione un po’ bloccata. Qualche avviso è arrivato forte e chiaro: le sei sconfitte quasi tutte contro rivali dirette, Udinese esclusa, l’impressione di dominio collettivo (4-0 al Como) cancellata quando viene meno la spinta fisica impressionante (1-3 con il Napoli), la discontinuità fino a ieri sconosciuta, la fragilità nei minuti finali (Atletico, Liverpool) quando in passato i nerazzurri timbravano la loro arroganza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L'Inter non spreca la chance: Bisseck e Lautaro stendono il Genoa, Chivu torna in testa da solo.

Chivu: "Mai messo in discussione Lautaro. Ci abbracciamo ogni giorno, peccato non ci siano telecamere..." - I gol, il dialogo e poi quell'abbraccio col suo capitano che Chivu è andato a cercare nel momento in cui si è accomodato in panchina, con la pancia piena all'Arena Garibaldi perché aveva appena deciso ... gazzetta.it

Chivu: "A Napoli sarà dura, ma mi fido della mia Inter. Il giorno di riposo? Giusto staccare" - Mentre Cristian Chivu parla nella sala stampa del centro sportivo, la squadra si raduna per pranzare insieme in una stanza vicina: momento solenne prima di partire per Napoli. gazzetta.it

