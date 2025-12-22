La gaffe di Nicky Minaj ospite di Erika Kirk prima elogia Trump poi il lapsus | I giovani hanno come riferimento l’assassino JD Vance – Il video

Prima elogia Trump, poi scivola in una clamorosa gaffe. La rapper e cantautrice Nicki Minaj, ospite di una conferenza in Arizona organizzata da Turning Point USA, il gruppo conservatore fondato da Charlie Kirk, è intervenuta rispondendo alle domande di Erika Kirk, vedova dell’attivista ucciso lo scorso 10 settembre, in un’edizione dal forte carattere commemorativo. Durante l’intervista, Minaj ha definito Trump «il nostro affascinante e impetuoso presidente», ma poco dopo, parlando in diretta, si è riferita al vicepresidente JD Vance chiamandolo « assassino ». Resasi subito conto dell’errore, l’artista si è interrotta, portandosi la mano alla bocca. 🔗 Leggi su Open.online

