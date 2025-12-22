La gaffe di Nicki Minaj a un raduno per Charlie Kirk | Vance? Un assassino

Durante l’AmericaFest in Arizona, organizzato da Turning Point Usa e dedicato a Charlie Kirk, la rapper Nicki Minaj è salita sul palco. Tuttavia, la sua presenza ha generato attenzione a causa di alcune dichiarazioni inaspettate, tra cui un commento riferito a Vance. La sua partecipazione e le sue parole hanno suscitato discussioni tra i presenti e sui social, evidenziando come eventi di questo tipo possano coinvolgere figure provenienti da ambiti diversi.

A sorpresa, la rapper Nicki Minaj è salita sul palco dell’ AmericaFest, raduno di conservatori in Arizona in memoria di Charlie Kirk e organizzato dalla sua Turning Point Usa. L’artista di Trinidad e Tobago ha elogiato pubblicamente l’operato di Donald Trump e del vicepresidente JD Vance, definendoli «un modello di riferimento » per i giovani. «Quest’amministrazione è piena di persone con cuore e anima e mi riempie di orgoglio», ha spiegato la cantautrice. «Li amo entrambi». Intervistata da Erika Kirk, vedova di Charlie che ha assunto la guida del gruppo fondato dal marito, ucciso in un campus lo scorso settembre, non si è fatta mancare una sua proverbiale gaffe. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La gaffe di Nicki Minaj a un raduno per Charlie Kirk: «Vance? Un assassino» Leggi anche: Nicki Minaj nuova eroina MAGA? Elogia Trump in diretta e definisce assassino JD Vance (in senso buono) Leggi anche: Nicki Minaj a sorpresa sul palco in sostegno di Trump e Vance: “Sono modelli per i giovani” – Video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Perché Nicki Minaj è la nuova icona dei trumpiani (nonostante le sue solite gaffe) - Nicki Minaj non è nuova a fare notizia (nel 2019 aveva pure dichiarato di volersi ritirare, cosa che evidentemente non ha fatto), ma questa volta molti sostengono la stia facendo per tutti i motivi sb ... wired.it

Nicki Minaj a sorpresa sul palco in sostegno di Trump e Vance: “Sono modelli per i giovani” – Video - La rapper è apparsa alla convention AmericaFest elogiando il presidente eletto e il vicepresidente dopo averli criticati in passato ... ilfattoquotidiano.it

Nicki Minaj, la regina del rap elogia Trump a un raduno per Charlie Kirk - (LaPresse) La rapper Nicki Minaj ha fatto un'apparizione a sorpresa a un raduno di conservatori in Arizona in memoria del defunto attivista ... msn.com

Nuova gaffe di Trump sulla Crimea: 'Bellissima, circondata dall'Oceano su tutti i lati'. Il tycoon: 'È collegata all'Ucraina attraverso un piccolo molo' #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.