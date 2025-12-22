la forza di una donna cambio palinsesto 22 dicembre per la soap turca di canale 5

Lunedì 22 dicembre, il serial turco La forza di una donna subirà delle variazioni nel palinsesto Mediaset. Le vicende di Sarp e Bahar abbandoneranno la fascia pomeridiana di Canale 5, perché? La forza di una donna non in onda nel pomeriggio di Canale 5. Per la settimana di Natale, i vertici Mediaset hanno apportato diverse modifiche al palinsesto di Canale 5. In particolare, con la sospensione festiva dei due programmi di Maria De Filippi (Uomini e Donne e Amici 25), si viene a creare un “vuoto” nella fascia pomeridiana, del quale trarranno vantaggio alcune soap. Se da un lato la dizi turca Io sono Farah potrà contare su uno spazio pomeridiano extra, dall’altro La forza di una donna dovrà rinunciare (solo oggi, 22 dicembre) all’appuntamento in daytime con i propri fans. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

