La dizi turca di Canale 5 entra in una fase delicata: il nuovo appuntamento martedì 23 dicembre porta a galla qualche segreto ma soprattutto svela i piani di Nezir per Sarp e Bahar. La forza di una donna torna su Canale 5 con una nuova puntata ricca di sviluppi. L'appuntamento di martedì 23 dicembre prosegue il racconto delle vicende di Bahar e della sua famiglia, tra tensioni ancora irrisolte, equilibri fragili e decisioni destinate a influenzare il futuro dei protagonisti. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio alle 16.00 e alle 18.25. Riassunto delle puntate precedenti Negli ultimi episodi, Piril e Suat sono rimasti sospesi in attesa di conoscere l'esito dell'incontro tra Münir e Azmi, decisivo per il loro futuro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 23 dicembre: Arif viene rilasciato ma Nezir dà un ultimatum a Sarp

Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni 5 dicembre: Arif viene arrestato, Nezir scopre dove si trova il rifugio

Leggi anche: La forza di una donna Anticipazioni 9 dicembre 2025: Sarp si consegna a Nezir... ma non è finita!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La forza di una donna 2, anticipazioni 23 dicembre: le condizioni di Nezir; La forza di una donna, anticipazioni 23 dicembre: Arif viene rilasciato ma Nezir dà un ultimatum a Sarp; “La forza di una donna”, le trame dal 22 al 27 dicembre 2025; La Forza di una Donna: anticipazioni puntate dal 22 al 26 dicembre.

La forza di una donna, anticipazioni 23 dicembre: Arif viene rilasciato ma Nezir dà un ultimatum a Sarp - La dizi turca di Canale 5 entra in una fase delicata: il nuovo appuntamento martedì 23 dicembre porta a galla qualche segreto ma soprattutto svela i piani di Nezir per Sarp e Bahar. movieplayer.it