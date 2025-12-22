La Formula 1 è un cane che si morde la coda. E’ alla continua ricerca di una formula regolamentare che renda le gare avvincenti, spettacolari, combattute. E allora ogni tot di anni cambia tutte le specifiche tecniche resettando i vantaggi del team che fino a quel momento aveva trovato le soluzioni migliori. Solo che ogni volta c’è subito una casa che trova la quadra (spessissimo ai limiti del regolamento) mettendo tutti in crisi. E’ ciò che sta succedendo – molto precocemente, stavolta – con le nuove regole per il 2026: la Mercedes è riuscita a trovare il modo di modificare il rapporto di compressione a motore caldo portandolo fino ad un rapporto che per gli esperti è spaventoso: 18:1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Formula 1 ha un problema: Mercedes ha già trovato il motore che dominerà il Mondiale

Leggi anche: Costacurta ha trovato un “problema” della Juve: «La risposta che Tudor ha da questi giocatori non è convincente». Riferimento chiaro da parte dell’ex difensore!

Leggi anche: Conte il trasformista ha trovato la formula giusta: il 4-4-2 (Corbo)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

ULTIME NOTIZIE: Max Verstappen ha problemi di salute; Max Verstappen e le chiacchiere con Alonso... sull'anzianità; Il problema di Lewis Hamilton? La Mercedes dominante; La Formula 1 cambia il nome del nuovo DRS perché quello che avevano pensato suonava troppo equivoco.

F1 FIA: le dirty air tornano un problema, ma i team bloccano le regole - F1 Con la conclusione del ciclo regolamentare delle vetture a effetto suolo, la FIA ha tracciato un bilancio delle norme introdotte nel 2022. newsf1.it