La firma di Giannelli sul Mondiale per Club è lui il migliore | Perugia regina per la terza volta Osaka travolta
Perugia conquista il terzo titolo iridato della sua storia dominando la finale contro Osaka. Giannelli MVP, Ben Tara e Semeniuk trascinano i Block Devils sul tetto del volley mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
