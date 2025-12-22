La fiastra ballareina! al Teatro President la commedia de La cumpagnia dal Mulein
Sabato 27 dicembre alle ore 21 al Teatro President in scena, per la Rassegna dialettale organizzata dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, La cumpagnia dal Mulein che presenta "La fiastra ballareina!", commedia dialettale in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: "Note sul registro", al Teatro President la commedia musicata della Compagnia del Fienile
Leggi anche: "Al siur Ernesto e la Marta", la Compagnia Egidio Carella in scena al Teatro President
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.