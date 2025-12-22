La fiamma olimpica arriva a Benevento | la city celebration tra intrattenimento e sostenibilità

Tempo di lettura: 3 minuti Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua con la sua ventesima giornata (il giorno 27 dicembre). La tappa partirà da Frosinone, toccando poi Cassino, Telese Terme e si concluderà a Benevento, dove dalle ore 17:00 si terrà la City Celebration in Piazza IV Novembre: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità. In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola continua a portare nelle città italiane un programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

