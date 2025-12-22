La fiamma olimpica arriva a Benevento | la city celebration tra intrattenimento e sostenibilità
Tempo di lettura: 3 minuti Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua con la sua ventesima giornata (il giorno 27 dicembre). La tappa partirà da Frosinone, toccando poi Cassino, Telese Terme e si concluderà a Benevento, dove dalle ore 17:00 si terrà la City Celebration in Piazza IV Novembre: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità. In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola continua a portare nelle città italiane un programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 20 a Benevento; Giochi invernali, il 27 la Fiamma olimpica a Benevento. Ecco i nomi dei tre tedofori: Riccardo Derna, Carlo Mazzone e Rossana Pasquino; Arriva la fiamma olimpica: tour tra Pompei e Costiera. Ecco i nomi dei tedofori; Giochi invernali: il 27 la Fiamma olimpica a Benevento.
Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 20 a Benevento - Scopri il percorso, le città coinvolte, gli orari di passaggio della Torcia e i nomi di tedofore e tedo ... olympics.com
Arriva la fiamma olimpica: tour tra Pompei e Costiera. Ecco i nomi dei tedofori - Dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, per quello che sarà un ritorno delle Olimpiadi in Italia ... ilmattino.it
Sorrento. Arriva la Fiamma Olimpica, piano traffico straordinario - Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... sorrentopress.it
Grande Festa a Salerno per la Fiamma Olimpica simbolo di Pace e Fratellanza Universale, luce di speranza che si è fusa con le nostre Luci d'Artista.Grazie ai tedofori, al team, a tutti quelli che hanno lavorato per una serata magica ed emozionante. Grazie a S - facebook.com facebook
Myriam Sylla protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica nella tredicesima tappa in Sicilia @milanocortina26 #MilanoCortina2026 | #Olympics | #TeamTedofori | #TorchRelay2026 | #LaNazionale | @milanocortina26 | @Coninews x.com
