La fiamma olimpica arriva a Benevento | la city celebration tra intrattenimento e sostenibilità

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti  Il  Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026  continua  con la sua ventesima giornata (il giorno 27 dicembre). La tappa  partirà da Frosinone,  toccando poi  Cassino, Telese Terme e si concluderà a Benevento,  dove dalle ore 17:00 si terrà la City Celebration in Piazza IV Novembre: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità. In qualità di  Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola continua a portare nelle città italiane un  programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 20 a Benevento; Giochi invernali, il 27 la Fiamma olimpica a Benevento. Ecco i nomi dei tre tedofori: Riccardo Derna, Carlo Mazzone e Rossana Pasquino; Arriva la fiamma olimpica: tour tra Pompei e Costiera. Ecco i nomi dei tedofori; Giochi invernali: il 27 la Fiamma olimpica a Benevento.

Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 20 a Benevento - Scopri il percorso, le città coinvolte, gli orari di passaggio della Torcia e i nomi di tedofore e tedo ... olympics.com

fiamma olimpica arriva beneventoArriva la fiamma olimpica: tour tra Pompei e Costiera. Ecco i nomi dei tedofori - Dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, per quello che sarà un ritorno delle Olimpiadi in Italia ... ilmattino.it

fiamma olimpica arriva beneventoSorrento. Arriva la Fiamma Olimpica, piano traffico straordinario - Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... sorrentopress.it

