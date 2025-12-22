La Fermana resta in vetta Due reti contro l’Urbino
FERMANA 2 URBino 1 FERMANA (3-4-2-1): Valente; Scanagatta, Alisson, Rodriguez; Lischi, Marin, Nunzi (42’ st Petronelli), Malafronte (29’ st Dicembre); Guti (34’ st Carmona), Cicarevic (29’ st Frinconi); Fofi (44’ st Morelli). All. Gentilini. URBINO (4-4-2): Bartolini (23’ st Bagli); Pedinelli (29’ st Nisi), Riggioni, Bellucci, Bocccioletti (2’ st Palazzi); Gurini (37’ st Sergiacomo), Cusimano, De Sanctis, Natale; Fiorani, Eco (23’ st Altobello). All. Mariani. Arbitro: Persichini di Macerata Reti: 23’ Rodriguez, 43’ Guti, 50’ st Fiorani Note: spettatori 350 circa. Ammoniti Cicarevic, Fiorani. Recupero 2’ + 5’ Chiude il 2025 da capolista assoluta la Fermana che batte 2-1 l’ Urbino e si porta a +4 sull’accoppiata Trodica-Montecchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
