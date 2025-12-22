La favola de la Bañeza come il paese spagnolo ha vinto 468 milioni alla lotteria L’incendio e il miracolo di Natale

Roma, 22 dicembre 2025 – La favola di Natale ha il sapore dolce della vittoria e del riscatto per il comune spagnolo de La Bañeza, nella Provincia di León, dopo un 2025 segnato da lutti, devastazione e crisi economica. L’attesissima lotteria di Natale El Gordo, ovvero "il grasso", ha regalato una pioggia di milioni ai residenti dopo un anno caratterizzato dagli incendi boschivi che hanno devastato la provincia di León, provocando diverse vittime, e dalla chiusura di uno zuccherificio secolare che dava lavoro a numerose famiglie. Pioggia di milioni a la Bañeza. Il primo premio della lotteria nazionale spagnola ha portato milioni di euro nella regione di La Maragatería grazie alla squadra di calcio La Bañeza, che ha venduto decine e decine di biglietti vincenti: il numero 79432. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

