La donna ferita in piazza Nascè si cerca ancora chi ha sparato | al vaglio i video

Cosa è successo in piazza Nascè? Chi ha sparato e perché? Sono ancora numerosi gli interrogativi sull'ennesima notte di movida violenta in città. Gli agenti della squadra mobile, che indagano sul ferimento della donna di 33 anni, V. P. le sue iniziali, sono a caccia di elementi utili alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Spari in piazza Nascè il M5S annuncia interrogazione a Piantedosi | Destra incapace di garantire la sicurezza.

Donna ferita a Palermo, le sue condizioni sono stazionarie - Sono stazionarie le condizioni di Valentina Peonio la 33enne ferita da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica, in piazza Nascè, a Palermo. ansa.it