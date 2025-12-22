La dolce vita di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | le foto bellissime di famiglia che confermano l' amore
La dolce vita di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si manifesta nelle foto di famiglia che ne mostrano l’armonia quotidiana. Mentre si susseguono voci su una possibile seconda gravidanza di Giulia, lei preferisce mantenere il riserbo. La coppia, già genitori di Kian, continua a condividere momenti di quotidianità che confermano il loro legame.
Mentre circolano voci su una possibile seconda gravidanza di Giulia Salemi - che, almeno per ora, preferirebbe mantenere il massimo riserbo - l'influencer è già mamma di Kian, il primo figlio nato dalla relazione con Pierpaolo Pretelli, già padre da una precedente unione.
