La disfatta di Pedro Sánchez in Extremadura | molto più che un’elezione locale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Madrid. La regione dell’Extremadura in Spagna era un po’ come l’Emilia “rossa” in Italia: un baluardo della sinistra che, però, alle elezioni regionali di domenica è stato espugnat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la disfatta di pedro s225nchez in extremadura molto pi249 che un8217elezione locale

© Ilfoglio.it - La disfatta di Pedro Sánchez in Extremadura: molto più che un’elezione locale

Leggi anche: Pedro Sanchez appeso all'odio: come prova a salvarsi

Leggi anche: Arresti e maggioranza a pezzi, lo stillicidio su Pedro Sánchez

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

disfatta pedro s225nchez extremaduraLa disfatta di Pedro Sánchez in Extremadura: molto più che un'elezione locale - I socialisti del Psoe hanno perso in una regione dove hanno governato per 36 anni cadendo dal 40 per cento al 25,7. ilfoglio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.