La disfatta di Pedro Sánchez in Extremadura | molto più che un’elezione locale
Madrid. La regione dell’Extremadura in Spagna era un po’ come l’Emilia “rossa” in Italia: un baluardo della sinistra che, però, alle elezioni regionali di domenica è stato espugnat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La disfatta di Pedro Sánchez in Extremadura: molto più che un'elezione locale - I socialisti del Psoe hanno perso in una regione dove hanno governato per 36 anni cadendo dal 40 per cento al 25,7. ilfoglio.it
Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha firmato un editoriale pubblicato da Politico che ha riacceso il dibattito europeo sulla crisi abitativa, sugli affitti brevi, sull’aumento dei prezzi delle case e sulle disuguaglianze sociali che ne derivano. Nel tes - facebook.com facebook
Disfatta del Psoe in Extremadura, storico feudo della sinistra in Spagna: peggior risultato di sempre per i socialisti. Vince il PP, che ha bisogno di Vox per governare: il cdx insieme arriva al 60%. Si aggrava la crisi politica del governo e della leadership di P x.com
